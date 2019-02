Derbi geride kaldı. Fikirlerimizi görüşlerimizi yazdık. Dileyen dostlar buradan okuyabilir. Derbiden sonra F.Bahçe ile ilgili geniş analizimizi daha sonra yaparız.



Beşiktaşlı dostlarımın ve aile fertlerimin de artık kabul ettiği gerçek ise Şenol Güneş'in Fenerbahçe maçlarındaki psikozu.. Geçmiş programlarımda defaatle söylemiştim, Şenol Güneş'in Fenerbahçe psikozu gerçekten 'sorun' boyutunda. Örneklemeler de vermiştim. Allah'ın afetini Fenerbahçe'ye bağlamışlığı var (Trabzon'da kar nedeniyle kalkmayan uçak için, "Aziz kaldırmıyordur bu uçağı" demişliği var)



Trabzon'da kendisini protesto eden, Trabzonsporlu gençleri polise şikayet ederken "Bunlar Fenerlidir" demişliği de..



Tarihte ilk ve son kez bir oyuncuya fiziki müdahalesi de Fenerbahçeli futbolcuyadır. Beşiktaşlı oyuncu kardeşlerimden de çok iyi biliyorum ki Fenerbahçe maçlarından önceki hafta onların kabus günleri.. Çünkü hocaları sadece o maçlardan evvel aşırı geriliyor.



Buraya kadar kendisiyle alakalı olguları anlattım. Ama bu psikoz, takımlarına da zarar veriyor. İşte dün beIN'de yayınlanan grafikte de de gördük ki Güneş'in takımları, Fenerbahçe maçlarında öne de geçse galip gelemiyor

Ha keza geçen yılki kupa yarı final rövanşında sahayı terk ettiği için Beşiktaş bu yıl kupadan men edildi. O da bir yana 3 gün sonraki şampiyonluk maçına "küstüm oynamıyorum" tadında çıktı. Lütfen Beşiktaşlılar geçen yılki G.Saray-Beşiktaş maçına bir daha baksınlar. Hocalarının yüz hali, vücut dili nasıldı diye.. O dönem bu gerçekliği de yazmıştım



Dünden beri konuştuğum her Fenerbahçeli "Şenol Güneş güvenimizi boşa çıkarmadı" diyorsa; her Beşiktaşlı haklı olarak hocanın paralize olmasından dem vuruyorsa artık bu psikoz takımı da son derece olumsuz etkiliyor demektir. Geçen yıl da bu yıl da şampiyonluk yarışından F.Bahçe psikozu yüzünden çekildi Beşiktaş.



Beşiktaş bunun çözümünü bulur. Çaresini de.. Peki artık her kesim tarafından açıkça görülen bu duruma rağmen, bariz F.Bahçe psikozu olan; "Fener 3 gol yiyince nasıl düşünür bilmem, biz hep kazanmak istiyoruz, Fener'i bilmem" tarzında açıklamalar yapan biri; nasıl kapsayıcı bir görev olan Milli Takım hocalığı yapacak?



Fenerbahçe stadında milli maç oynatmayacak diyelim ama misal kendisini protesto ederlerse "Bunlar Fenerlidir" mi diyecek? Fenerbahçeli oyuncuları Milli Takım'a mı almayacak? Ne yapacak, nasıl yapacak açıkçası ciddi soru işaretlerim var.

Ülkenin en önemli teknik adamlarından bir kaçından olan, teknik adamlığını övdüğümüz Güneş'in geçmişini şifalandırmadan gelecekte de başarılı olamayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Umarız Milli Takım'a bu psikozu ile yüzleşmiş ve atlatmış bir birey olarak gelir..