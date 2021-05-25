Bana son günlerde en sık sorulan soru bu; "Emre devam edecek mi?"

'Emre' dedikleri Emre Belözoğlu. 'Devam edecek mi' diye sordukları teknik adam olacak mı? Sorunun cevabı belli: Yönetim kurulu fikrini söyledi. Yüzde 50'si "Devam" dedi yüzde 50'si "Tamam." Son kararı başkan Ali Koç verecek. Ali Koç ne karar verirse versin mevcut yönetimin yüzde 50'sinin fikri gerçekleşmemiş olacak. Ali Koç da bu yazı yazıldığı saatlerde kararını vermemiş; bir imada bulunmamış; en ufak bir sinyal dahi vermemiş durumdaydı. (Yazı 24 Mayıs saat 20.00 sularında yazıldı.)

Dolayısıyla sosyal medya duyumcularının tamam dedikleri de yanlış devam dedikleri de.. Ne olacağına başkan karar verecek. Kendisi en geç 1 Haziran dediğine göre o zamana kadar beklemek lazım.

Şahsi fikrime gelince. Defalarca söyledim, tekrara gerek yok. Bir de bir farklılık var. Galatasaraylılar sorduğunda "Fatih Hoca bu yönetimle devam eder mi" diye soruyor. Geçen sene başında "Sergen becerebilecek mi sence" diyen Beşiktaşlılar şimdilerde "Sergen Hoca başkanla anlaşabilecek mi?" diye soruyor. Fenerbahçeliler geçen sene "Bu Erol ile ne olacak sonumuz abi" diye soruyorlardı. Bu sene "Emre devam edecek mi?" diye soruyor.

Başkanın kararını bekleyelim. Şurada 1 Haziran'a fazla kalmadı.