Efendim malum, Covid-19 salgını dolayısıyla hayatımızda birçok değişiklik oldu. 2. Dünya Savaşı'nda kesilen futbol, bir de bu dönem kesintiye uğradı.

Futbol kesintiye uğrayınca yayıncı ve aslen futbolun ana ödeyicisi konumunda olan beIN'in ödeme yapmama kararı aldı. beIN'in ödeme yapmamak için TFF'ye mektup yazdığını bu satırların yazarı ülkeye duyurmuştu. Haberin ilk kaynağı olduğunuzda gerisi de size geliyor. Ben de son bir iki gündür biraz çalıştım ve birkaç şey öğrendim. Buyurunuz efendim:

• beIN, mart ayı ödemelerini yapmak üzere TFF ile görüşme halinde. Daha önce mart ve nisanı ödemeyeceklerini bildirmişlerdi ama Nihat Özdemir ve beIN arasındaki görüşmelerde 3 hafta maç yayının olduğu mart ayı fikstürü için ödeme yapılmasının yolları aranıyor. Görüşmeler olumlu imiş. beIN mart hak edişinin bir kısmını ödeyecek gibi.

• beIN çekilecek mi? Son günlerde sıklıkla konuşulan konulardan biri bu. Şimdi bakalım. Digiturk'ü almak için 1.1 milyar dolar ödediler ve sonra futbol maçları için 500 milyon dolar taahhüt ettiler. Bu rakam son 1 yıldır 410 milyon dolara çekilse de TL ödemesi ve doların belli bir kura sabitlenmesi ile aslen ödedikleri rakam daha aşağıda. Ki zaten Türk futbolunun ederi de maksimum 350-400 milyon dolardan fazla değildi. Bu konuda şişirilmiş bir fiyatta olduğumuz benim de görüşüm.

• 1.1 milyar dolara Digitürk'ü alan, üstüne her yıl zarar eden bir operasyonu olan beIN, Türkiye'den çıkmayı düşünür mü? Bu soru tek başına beIN'in yanıt verebileceği bir soru değil. Katar-Türkiye ilişkiler varken salt klasik şirket mantığı ile bakamazlar. Ancak elde Covid-19 dolayısıyla oluşan bir mücbir sebep varken bu durumu gerekçe gösterip ülkemizden çıkabilirler mi? İhale sürecinin bitmesine 2 yıl varken hala bu ihtimali çok yüksek görmüyorum.

• beIN'in haklı olarak şikayetçi olduğu bir konu var ki o da kaçak yayın. Aslında adı IPTV. 6 aylığına 150-200 TL ücret ödeyip tüm şifreli kanalları izleyebildiğiniz bu yurtdışı kaynaklı yayın hizmeti beIN'e en çok zararı veren unsur. Kendi açıklamalarına göre kaçak yayın oranı yüzde 60'a dayanmış.

• Kulüpler Birliği'nin beIN'den sıtkı sıyrılmış vaziyette. Bu kesin. Ne olursa olsun Digitürk, zamanında birçok krizde kulüplere hep bir 'favor' yapmıştı. beIN yapmıyor. Seyircisiz oynanan son lig haftasında, spor bakanlığının ve TFF'nin "Bu hafta hiç olmazsa 2 büyük maçı (Trabzonspor-Başakşehir / Galatasaray-Beşiktaş) seyircisiz yayınlayın" ricasını bile dikkate almadılar.

• Peki gelelim asıl soruya: beIN çekilirse yayınları kim alır? Turkcell mi? Vodafone mu? Telekom mu?

Bir kere artık şifresiz yayın olmaz. Yani "Maçları TRT şifresiz yayınlayacak" önermesi olanaksız bir durum. Bence beIN'in 2 yıl süresi varken çekilmesi zor. Ancak çekilse dahi Digiturk'u kime satacağı sorusu meçhul. Hadi diyelim ki lig yayıncılığından vazgeçtiler, Digitürk hala ellerinde kalacak. Peki bir sürü film platformu varken kim ne yapsın Digitürk'ü? Ayrıca diğer spor içerikleri (Şampiyonlar Ligi - Euroleague) hala ellerinde duruyor olacak.

• Bu soruları elbette onlar da düşünüyor. Şu kadarını söyleyeyim bir çekilme olursa maçlar artık kaçınılmaz olarak paylaşımlı yayınlanır. Yani Telekom-Turkcell - Vodafone hatta Turksat ortak bir platformla maliyetleri paylaştıkları ve abonelerine sundukları hizmetlere ek bir paket olarak maçların yayınlarını alırlar.

Mesela Telekom 100 - Turkcell 100 Vodafone 100 ve hatta Digitürk 100 milyon dolar verir, Turksat 10 milyon dolar verir. Tüketici istediği platformdan yayını izler. Misal Tivibu'dan; Digitürk Spor'dan ya da Turkcell TV'den.. Hangisi kendi kesesine uygunsa onu seçer. Maçın çekimleri anlatımı gibi operasyonel işlemler Digitürk bünyesinde kalır. Digitürk bunun için diğer operatörlerden ücret alır.

Yok Digitürk tamamen çekilirse çekim işi ya dışarıya verilir (Misal Saran Grup) yahut Telekom, TRT ekibi ile birlikte üstlenici olur. Özetler Turksat'a ait olur. İşin içine operatörler de dahil olduğundan IPTV yayınları ile mücadele çok daha sert olur. Kaçak yayınlar yüzde 10 seviyelerine düşer. Buna benzer örneklemeler ve senaryolar konuşuluyor.

• beIN, çekilir mi emin değilim. Ama bildiğim bir şey var ki kulüpler artık beIN'e sezon başında yaptıkları gibi bir indirim daha yapmaya niyetli değil, başka bir 'ödemiyoruz' duymaya da tahammülleri yok.

• Son tahlilde maçların artık bu ekonomide şifresiz yayınlanamaz. Ancak birçok oyuncunun bir arada olduğu bir paylaşım ile maçların yayınlanma ihtimali her zaman var.