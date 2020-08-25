Dün bir yazı yazdım ve dedim ki;

• "Ey kulüpler, asla bu beIN'e mecbur değilsiniz. 3 telekominikasyon firması ile yahut Netflix-DAZN-Blu TV gibi streaming platformları ile - TRT ile (elektrik faturaları kwh'lerine eklenecek bedeller ile) anlaşılır."

• Bu TFF, sizlerin değil, beIN'in federasyonu gibi davranıyor. Bir tane yöneticisini dahi kendisinin seçemediğini kendisi de itiraf eden Nihat Özdemir'i "beIN'siz olmaz"a ikna etmeye çalışan bir ekip var.

• "beIN HESAPTA 500 milyon dolara" aldı diyoruz ama hem kur sabitleme hem de bir sürü indirimle bu rakam çok daha aşağıda. beIN'in son önerisi olan 1.7 milyon TL'lik yıllık ücret kabul edilirse yıllık ücret ancak 220 milyon dolara gelecek. Nerede 500 milyon dolar nerede 220 milyon dolar.

• Bu rakam, Digiturk beIN'e satılmadan çooooook evvel verilen fiyatın bile altında.

• Bu lig, zamanında 400 milyon dolara satıldı ve Digiturk kar etti. Şimdi beIN; 'Bu parayı ödeyemeyiz. Bu lig bu para etmez' martavalı okuyor. IPTV denilen kaçak yayın konusunda haklılar. Lakin kendi hatalarına bakmadan; 'kutu devri'nin bittiğini görmeden sürekli ülke ekonomisini ve ülke futbolunu küçümseme tavrı ile indirim istiyorlar. Üstelik tehdit ile.

Konu özetle buydu..

Bizim kulüplerimiz TFF'nin içindeki bir ekibin Özdemir'e inisiye etmeye çalıştığı gibi katiyen beIN'e muhtaç değildir. Sürekli "Yukarısı böyle istiyor" diyen bu TFF, gayet rahatlıkla "Yukarı"yı telekom firmalarına yahut TRT'ye ikna edemez mi?

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Dün yazım üzerine Avukat Yaşar Baş aradı. Kendisi aynı zamanda Akit gazetesinde yazdığı bir köşe yazısında da belirttiği üzere ihalenin belirlenen şartlardan daha farklı şekle dönüştürülmesinin Türk Ceza Kanunu'na göre Edimin İfasına Fesat Karıştırma suçu olduğunu söyledi. TFF'nin; Kamu İhale Kanunu'na tabi olmamasının bu durumu değiştirmeyeceğini; fiyatta aşağı yönlü bir değişimin açıkça suç olduğunu söyledi. Yaşar Baş'ın hukuki açıklaması bu yönde. Kulüplerin bu konuyu araştırması gerek. Maç sayılarının arttığı, dolayısıyla havuz gelirlerinin takım başına azaldığı bir dönemde bir de ölü fiyatına indirim kulüpleri bitirir. Ama Maşaallah hepsi sessiz. Korkmayın; zincirlerinizden başka kaybedecek bir şeyiniz kalmadı.

Son olarak Kulüpler Birliği'ne açıkça sesleniyorum;

Yıllar evvel havuz sistemi kurulup yayın ihalesi kavgası çıktığında birçok isim TFF Başkanlığı'ndan gelip geçti. Haluk Ulusoy her türlü baskı ve tehdide rağmen yayın işini çözdü ve yıllarca başkan kaldı. Şimdiki yayın krizini siz birlik olarak çözün, bundan sonra siz kendinizi yönetin.