Serdar Ali Çelikler yazdı: Şampiyonada başarılı olacağız
UEFA EURO 2024'e katılmayı daha önce garantileyen A Milli Futbol Takımımız, Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Milli Takım'ın performansını değerlendirdi
Maçın henüz 7. dakikasında Williams golü attığında aslında Montella Hoca'nın başlangıç 11 planı bir çok yönden işlevsiz kaldı. Misal daha savunmacı mantıkla oynayacağımızda (Hırvat deplasmanında olduğu gibi) 3 stoperli 4'lü diziliş; Salih - İsmail ikili ön libero önlemi ve kontra silahı Barış Alper. 7. dakikada Barış Alper'e göre oyun olmaktan çıktı, İsmail-Salih ikilisi ve sol bek Cenk ile üretim olanaksız hale geldi.
Uğurcan - Altay değişikliği sırasında doğru bir kararla Abdülkadir de oyundan alındı ama son 2 sezondur büyük düşüşteki Yusuf Yazıcı oyuna alındı. Yazıcı, 10 numara gibi oynamaktansa santrafor oynamaya alışmış olsa gerek gelip top almadı daha çok ceza alanına girdi.
Pas yapamadık, önde top da tutamadık. 2. yarıda Ferdi'yi sol beke çekip Zeki'yi içeri attı Montella. Böylece iki kenarı da hareketlendirmek istedi. Ama mecburi 2 değişiklik (Uğurcan sakatlıktan Abdülkadir yanlış tercihten) sonrası 3. değişiklik yapılmış olundu. Bu kez top daha çok bizde kalsa da yine üretkenlik gösteremedik. Ama baskılı oynamaya başlayınca takımın güveni geri geldi.
Arsenal'in Brezilyalı kenar forveti Martinelli'ye benzettiğim Kenan Yıldız'ın oyuna dahli hücum hattını hareketlendirdi. Baskı, topun bizde kalması gibi önemli özellikler geri gelse de yine pozisyon bulamadık ama Sloven hakem herkesin deplasmanda kolay kolay çalmayacağı penaltıyı verdi. Yusuf skoru getirdi. Sonrası savunma. Kaan Ayhan ve iyice tahkim.edilen savunma hattı ile gereken 1 puan alındı.
Oyun olarak iyi günümüzde olmasak da doğru değişikliklerle 1 puanı almayı başardık. Arda Güler ve Enes Ünal'ın katılımı çok önemli. İnşaallah bu iki isim sağ salim takımımıza katılırlar.
Liderlik ile şampiyonaya gitmek önemli. Milli takımımızı ve Montella'yı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Orkun'un neden hiç düşünülmediğini merak ediyorum. Salih-İsmail ikilisinden birinin yerine Orkun olsa daha üretken olabilirdik.
Orkun bu kadar ihmal edilmemeli. Umarım futbol dışı bir karar değildir. Takımımızın şampiyonada çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu liderlikte Kuntz'un da katkısı var. Ona da bir teşekkür yollamak istiyorum.