Haberler Spor Futbol Milli Takım Serdar Ali Çelikler yazdı: Şampiyonada başarılı olacağız - Futbol Haberleri

Serdar Ali Çelikler yazdı: Şampiyonada başarılı olacağız UEFA EURO 2024'e katılmayı daha önce garantileyen A Milli Futbol Takımımız, Galler'le deplasmanda 1-1 berabere kalarak D Grubu'nu lider tamamladı. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Milli Takım'ın performansını değerlendirdi Habertürk Giriş: 22.11.2023 - 01:31 Güncelleme: 22.11.2023 - 01:31 facebook

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Maçın henüz 7. dakikasında Williams golü attığında aslında Montella Hoca'nın başlangıç 11 planı bir çok yönden işlevsiz kaldı. Misal daha savunmacı mantıkla oynayacağımızda (Hırvat deplasmanında olduğu gibi) 3 stoperli 4'lü diziliş; Salih - İsmail ikili ön libero önlemi ve kontra silahı Barış Alper. 7. dakikada Barış Alper'e göre oyun olmaktan çıktı, İsmail-Salih ikilisi ve sol bek Cenk ile üretim olanaksız hale geldi.

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Uğurcan - Altay değişikliği sırasında doğru bir kararla Abdülkadir de oyundan alındı ama son 2 sezondur büyük düşüşteki Yusuf Yazıcı oyuna alındı. Yazıcı, 10 numara gibi oynamaktansa santrafor oynamaya alışmış olsa gerek gelip top almadı daha çok ceza alanına girdi.