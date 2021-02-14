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Serdar Ali Çelikler: Zumbacı Erkan'dan Galatasaray'a 2 puan!

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, mücadeleyi değerlendirirken hakem Erkan Özdamar'ı eleştirdi

Serdar Ali Çelikler: Zumbacı Erkan'dan Galatasaray'a 2 puan!

Maçın 2. yarısında Kasımpaşa 1-1 beraberliği sağladı. 10 senedir ülkemizde müthiş bir performansla herkesin takdirini kazanmış Muslera ilk defa boşa çıktı ve Thelin golü attı. 5 dakika sonra Aktürkoğlu, Varga'ya net bir penaltı yaptırdı. Ama ne zumbacı Erkan Özdamar ne de VAR'daki Fırat Aydınus penaltıyı veremediler.

Aydınus kulağına ne dedi bilemiyorum ama Özdamar, "Ortada gördüm" dedi. Oysa penaltıyı yaptırdığını bal gibi bilen Kerem, yattı yerden kalkmadı.

Onyekuru'ya yapılan penaltıyı ise keskin gözleri ile "şıp" diye gördü.

Galatasaray'dan korktukları kadar Allah'tan korkmayan hakemlerimiz nedeniyle bu ligde Fenerbahçe ve Beşiktaş hatta son haftalardaki yükselişiyle zirvelere tırmanan Trabzonspor fazla ümitlenmesin. Serdar Tatlı'nın da hakem çetesinin son kurbanı olacağı kesin belli oldu.

Daha dün zumba hocası iken hakem olan, daha bu yıl elit kategoriye çıkan bir hakem hemen her faulde Paşalı oyunculara kart gösterdi. Yerde 2 futbolcu kaldıysa muhakkak faul Galatasaray lehine verildi. Daha dün elit seviyeye geçmiş hakem bile bu kadar eyyam bu kadar kollama yapıyorsa hakem eğitim seviyesi diye bir şey yoktur. Bizim hakemlik müessesesini yıkıp yeniden yapmak lazım. Acilen yabancı hakem getirmemiz lazım. Galatasaray ve Kasımpaşa oyuncularını mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Galatasaray 2 puanı 'Zumbacı Erkan'dan aldı. Bu sene 3-5 puan farkla belirlenecek şampiyonu Tatlı'yı da yemek üzere olan hakem çetesinin belirleyeceği yine belli oldu.

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