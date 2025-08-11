Habertürk
        Serdar Aziz eşi Tuğçe Aziz ile Bodrum'da - Magazin haberleri

        Serdar Aziz eşi Tuğçe Aziz ile Bodrum'da

        Serdar Aziz, eşi Tuğçe Aziz ile Bodrum Torba'da tatil yapıyor. Bir plajda görüntülenen çiftten Serdar Aziz, denizde eşini sırtüstü yüzdürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 12:19 Güncelleme: 11.08.2025 - 12:19
        Eşini sırtüstü yüzdürdü
        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; futbolcu Serdar Aziz, eşi Tuğçe Aziz ile birlikte tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Torba'daki bir plajda görüntülenen çift, gün boyunca güneşin keyfini çıkardı.

        Beyaz bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Tuğçe Aziz ile Serdar Aziz, sıcaktan bunalınca kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.

        Bir süre yüzen çiftten Serdar Aziz, eşini belinden tutup sırt üstü yüzdürdü. Aziz çiftinin o anları objektiflere böyle yansıdı.

        #Serdar Aziz
        #Tuğçe Aziz
