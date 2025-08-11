Serdar Aziz eşi Tuğçe Aziz ile Bodrum'da

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; futbolcu Serdar Aziz, eşi Tuğçe Aziz ile birlikte tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Torba'daki bir plajda görüntülenen çift, gün boyunca güneşin keyfini çıkardı.

Beyaz bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Tuğçe Aziz ile Serdar Aziz, sıcaktan bunalınca kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.

Bir süre yüzen çiftten Serdar Aziz, eşini belinden tutup sırt üstü yüzdürdü. Aziz çiftinin o anları objektiflere böyle yansıdı.