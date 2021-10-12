Bu akşam Milli Takım formasıyla ilk maçına çıkan Serdar Dursun, 65. dakika dahil olduğu maçta Milli Takım kariyerindeki ilk golünü attı. Sosyal medyada trend topic olan Serdar Dursun araştırılıyor.

SERDAR DURSUN KİMDİR?

Serdar Dursun, 19 Ekim 1991 tarihinde Hamburg, Almanya'da dünyaya geldi. Almanya'da yetişen Türk millî futbolcu Serdar Dursun Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giyiyor ve santrfor mevkiinde top koşturuyor.

Almanya'ya göç eden Sakaryalı bir işçi ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Serdar Dursun, futbola Concordia Hamburg altyapısında başladı. Concordia Hamburg altyapısından sonra sonra Hannover 96 altyapısına geçen Serdar Dursun, burada sadece iki sezon top oynayabildi.

Hannover 96'nın A2 takımı olan ve dördüncü ligde mücadele eden Hannover 96 II kadrosuna dahil edilen Serdar Dursun, Hannover 96 II için ilk resmî karşılaşmasına 6 Ağustos 2010 tarihinde SC Freiburg II'e karşı oynan Regionalliga Süd karşılaşmasına çıktı. Türkiye'den birçok transfer teklifi alan başarılı futbolcu Serdar Dursun, 15 Haziran 2021 tarihinde Süper Lig takımlarından Fenerbahçe ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SERDAR DURSUN'UN OYNADIĞI TAKIMLAR