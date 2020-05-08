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Serdar Ortaç: Yazıklar olsun!

Serdar Ortaç, Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş’ın Instagram’da yaptığı ‘Mücbir Sebepler’ programına konuk oldu. Ortaç, programın klasiği haline gelen ‘konuğu yayından atma’ olayını kendisine yapıp yapmayacaklarını sordu. Küçükçağlayan’dan ‘hayır’ yanıtını alan Ortaç şarkı söylediği sırada yayından çıkarıldı. Ortaç, bunun üzerine “Yazıklar olsun” yorumunu yaptı

Serdar Ortaç

Son dönemde açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç, Bartu Küçükçağlayan ile Melikşah Altuntaş’ın Instagram yayını “Mücbir Sebepler”e konuk oldu.

Küçükçağlayan ve Altuntaş, programa en başından beri Serdar Ortaç’ı konuk etmek istediklerini söyledi.

İkilinin enerjisinden etkilediğini söyleyen şarkıcı da yayına katılarak “18’likler gibi yaptınız beni” diyerek onlara takıldı.

Küçükçağlayan ve Altuntaş’la sohbet eden Ortaç, programın klasiği haline gelen ‘konuğu yayından atma’ olayını kendisine yapıp yapmayacaklarını sordu. Küçükçağlayan’dan ‘hayır’ yanıtını alan Ortaç şarkı söylediği sırada yayından çıkarıldı. Ortaç, bunun üzerine “Yazıklar olsun” yorumunu yaptı.

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