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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Söz yazarı ve şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Nişantaşı'nda bir mekanda arkadaşları ile bir araya geldi. Ortaç, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HEMEN BİR ÇOCUK YAPACAĞIM"

Şarkıcı, "Serdar Bey, Sevgililer Günü'nü ilk defa mı yalnız başınıza kutlayacaksınız, içiniz buruk mu?" sorularına, "Evet Sevgililer Günü'ne yalnız gireceğim ama kendimi seviyorum. Böyle tek mutluyum, gerçekten mutluyum. Sağlığım yerinde olsun yaşayacağımı yaşadım. Allah böyle istedi. Alın yazım böyleymiş elimden bir şey gelmez sevenlerim sevdiklerim var, yeter bana... Sizin ne kastettiğinizi biliyorum ama söz hemen bir çocuk yapacağım " şeklinde cevap vererek aracına bindi.