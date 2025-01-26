Serdar Ortaç, tedavi olması gerektiğini söyledi

Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Lara hakkında; "Botokstan su içemiyor" demişti.

Lara’nın cevabı ise "Sağlığı ve psikolojisi hiç iyi değil. Psikolojik yardım almalı” şeklinde olmuştu.

Lara Serdar Ortaç; "Lara’yı severim. Evet, haklı. Tedavi olmam lazım. Zaten hastayım” diyerek kendini eleştirdi. Yasa dışı bahis soruşturması hakkında davası devam eden Ortaç, 2024'ün kendisi için oldukça zorlu geçtiğini belirtti.