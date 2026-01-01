Serdar Ortaç: Yeni yılda herkese sağlık diliyorum
Serdar Ortaç, yeni yıla İzmir'deki hayranlarıyla girdi
Giriş: 01.01.2026 - 11:11 Güncelleme: 01.01.2026 - 11:11
Serdar Ortaç, 2026'yı İzmir'de karşıladı. Ortaç, yılbaşı konserinde hem nostalji dolu anlar yaşattı, hem de temposu yüksek parçalarıyla gece boyunca enerjiyi zirvede tuttu.
Esprileriyle de sevenlerine eğlenceli saatler yaşatan Serdar Ortaç; "Yeni yılda herkese, başta sağlık, mutluluk, aşk ve huzur diliyorum" dedi.
