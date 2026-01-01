Habertürk
        Serdar Ortaç: Yeni yılda herkese sağlık diliyorum

        Giriş: 01.01.2026 - 11:11 Güncelleme: 01.01.2026 - 11:11
        "Yeni yılda herkese sağlık diliyorum"
        Serdar Ortaç, 2026'yı İzmir'de karşıladı. Ortaç, yılbaşı konserinde hem nostalji dolu anlar yaşattı, hem de temposu yüksek parçalarıyla gece boyunca enerjiyi zirvede tuttu.

        Esprileriyle de sevenlerine eğlenceli saatler yaşatan Serdar Ortaç; "Yeni yılda herkese, başta sağlık, mutluluk, aşk ve huzur diliyorum" dedi.

        #Serdar Ortaç
