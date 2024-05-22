Serdar Topraktepe: Bu kupayı alıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın saat 20.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

"İNŞALLAH MAÇIN SONUCU BİZİM AÇIMIZDAN İYİ OLUR"

Sözlerine Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’yla ilgili duygularını paylaşarak başlayan Topraktepe, “Beşiktaş’ta beraber çalışma imkanı bulduğum her zaman saygı duyduğum ve sevdiğim bir büyüğüm. Futbolda yarın seyir zevki yüksek, tamamen futbolun konuşulduğu, herkesin zevk aldığı bir maç olmasını temenni ediyorum. Beşiktaş her zaman şampiyonluğu kovalayan bir takım ama bu sezon sıkıntılı bir dönem geçirdik. Kupada finale çıktık. Bu kupayı biz de taraftarımıza ufak da olsa armağan edip onları mutlu etmek istiyoruz. Final maçları farklı oluyor. Futbol oynarken de final maçının ambiyansı farklıydı. Şimdi hoca olarak oyuncularımla bu maçın analizini yaptık. İnşallah maçın sonucu bizim açımızdan iyi olur” ifadelerini kullandı.

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"PARÇASI OLDUĞUMUZ CAMİANIN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLMAK ANLATILMAZ"

Beşiktaş’ta futbol oynadığı dönemde hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası kazandığını hatırlatan Serdar Toprektepe, “Oyunculuk farklı ama hocalık boyutu, parçası olduğunuz camianın teknik direktörü olmak anlatılmaz. Hem çok heyecanlı hem çok stresli, çok zor bir görev. Yarın inşallah kazandığımızda çok farklı duygu olacağına inanıyorum” cümlelerine yer verdi.