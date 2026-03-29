Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Serebral palsili TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisinin hedefi bilim insanı olmak | Sağlık Haberleri

        Serebral palsili TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisinin hedefi bilim insanı olmak

        Hastalığı nedeniyle zorlu çocukluk dönemi geçirmesine rağmen ailesinin desteğiyle eğitim hayatını sürdüren Ufuk Sarmusak, yapay zeka ve yazılım alanında öncü çalışmalar yaparak bilime hizmet etmek istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 12:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Serebral palsili TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencisi Ufuk Can Sarmusak, hayalini kurduğu bilim insanı olma yolunda ilerleyecek.

        İstanbul'da 2012 yılında 27 haftalık olarak 1 kilogram ağırlığında serebral palsili olarak dünyaya gelen 14 yaşındaki Sarmusak, tendon gevşetme ve kemik ameliyatları dahil 15 ameliyat geçirdi.

        Hastalığı nedeniyle zorlu çocukluk dönemi geçiren Sarmusak, hayata küsmeyerek ailesinin de desteğiyle eğitim hayatını sürdürdü.

        Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 495 puan alarak sıralamada yüzde 1'lik dilime giren Sarmusak, hayalini kurduğu TÜBİTAK Fen Lisesinin özel sınavında da başarılı olarak okula kayıt yaptırmaya hak kazandı.

        Lise eğitimi boyunca Bilim Olimpiyatlarına katılarak başarı elde etmeyi amaçlayan Sarmusak, hedeflediği üniversite eğitiminin ardından yapay zeka ve yazılım alanında öncü çalışmalar yaparak bilime hizmet etmek istiyor.

        "HEDEFLERİME GİDEN YOLDA LGS'DE ALDIĞIM BAŞARI BİR BAŞLANGIÇTI"

        Ufuk Can Sarmusak, hedeflerine giden yolda LGS'de aldığı başarının bir başlangıç olduğunu söyledi.

        İleri dönük büyük hayalleri olduğu için TÜBİTAK Fen Lisesi'ni tercih ettiğini belirten Sarmusak, "Ana hedefim yazılım ve yapay zeka alanında okumak" dedi.

        Sarmusak, LGS döneminde de çok çalıştığını, çalışma disiplinini devam ettirdiğini anlatarak, "Hedefim Bilim Olimpiyatlarına katılmak, sonrasında da TÜBİTAK'a bir proje göndermek. Ardından da üniversitede yazılım ve yapay zeka üzerine bir bölüm okumak. Yazılım üzerine olan enstitülerde, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi gibi birimlerde staj yapmak istiyorum. Orada çalışınca çok iyi birikim sahibi oluyorsun ve geleceğe hazırlanıyorsun" diye konuştu.

        "UFUK AZMİN BAŞARI ÖRNEĞİ"

        Anne Fatma Sarmusak da oğlunun çocukluktan itibaren hep bir idealinin olduğunu dile getirerek, fen lisesinde okumak istediğini kaydetti.

        Hayallerini gerçekleştirmesi için oğluna her türlü desteği vereceklerini belirten Sarmusak, "Şu anda hazırlık sınıfında okuyor. Bilim Olimpiyatlarına odaklandı. Buna yönelik hazırlanıyor ve çalışıyor. 'Ülkemde okuyacağım ve ülkem için çalışacağım.' diyor. Yazılım alanında iyi bir noktaya gelmek istiyor. Yapay zekayı düşünüyor. Zaman gösterecek, bizler onun arkasındayız. Okulu da zaten Ufuk'a destek veriyor" ifadelerini kullandı.

        TÜBİTAK Fen Lisesi psikolojik danışman ve rehberlik öğretmeni Merve Koçer ise Ufuk Can Sarmusak'ın, diğer öğrencilerden hiçbir farkının olmadığını, derslerinde inanılmaz çaba gösterdiğini anlattı.

        Sarmusak'ın hayallerine değinen Koçer, "Ufuk için azmin başarı örneği diyebiliriz. Öğrenciler okulumuza ilk geldiklerinde bir hafta boyunca oryantasyon eğitimi yapılıyor. Arkadaşları da onun özel durumunu o kadar güzel kabullendiler ve desteklediler ki bizim için de kıymetli olan bu. Ufuk'un Bilim Olimpiyatlarına da ilgisi yüksek. Olimpiyatlarda iyi bir noktaya gelerek ileride bilim adamı olmak istiyor. Biz de bu anlamda onu hep destekliyoruz" diye konuştu.

