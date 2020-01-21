AA

Hastalığının getirdiği zorluklar karşısında yılmayan, eğitimini başarıyla tamamlayan Oğuz Kul, mezun olduğu liseye rehber öğretmen olarak döndü.

Öğrencileri tarafından çok sevilen Kul, engeline rağmen ortaya koyduğu azim, öz güven, çalışkanlık ve enerjisiyle takdir topluyor aynı zamanda öğrencilerine rol model oluyor.

Şehit Ahmet Altınoğlu İmam Hatip Lisesi Rehber Öğretmeni Oğuz Kul, derslerine girdiği öğrencilerine kendi hayatından da kesitler anlatıyor.

Hayatın zor olduğunu düşünen öğrencilere kendinden örnek veren Kul, "Benim ayakkabımı giymem 7 dakika, üzerimi giymem 35 dakika sürüyor. Hayatımda bir sayfa yazıyı çok nadir yazdım. Parmaklarım su topladığı için çok fazla yazı yazamadım. Bunlara karşı hala hayatının zor olduğunu düşünen var mı? İleride zorluklarla karşılaştığınızda beni hatırlayın." diyerek, öğrencilerini zorluklar karşısında yılmamaları ve hep mücadele etmeleri konusunda motive ediyor.

Oğuz Kul, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünü bitirdiğini, atanmadan önce özel bir kurumda 9 aile danışmanlığı yaptığını anlattı.

Hayatının en güzel dönemlerinden birinin de mezun olduğu okula atanmak olduğunu ifade eden Kul, 8 yıldır Şehit Ahmet Altınoğlu İmam Hatip Lisesinde rehber öğretmen olarak görev yaptığını belirtti.

"BU OKUL BENİM SADECE İŞİM DEĞİL AYNI ZAMANDA AİLEM"

Öğretmenleri ile meslektaş olmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu söyleyen Kul, "Bu okul benim sadece işim değil aynı zamanda benim ailem gibi. Şu an 40 yaşındayım hayatımın yaklaşık 15 yılı bu okulda geçmiş, bu benim için çok önemli bir değer. Okula geldiğim zaman benim öğretmenliğimi yapanların halen görevde olmaları beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Lisedeyken hangi mesleği yapacağı için danıştığı rehber öğretmeni Hafize Özoğlu ile şimdi meslektaş olduklarına işaret eden Kul, şimdi öğretmeni ile aynı odayı paylaşarak yeni öğrencilere rehberlik yaptıklarını dile getirdi.

"Mezun olduğum okulda öğretmenlik yapmamın güzel yanlarından biri de 23 sene önce karşısına çıkmaktan korktuğum çekindiğim öğretmenlerim ile şu an karşılıklı çay içebilmemiz ve yardımlaşıyor olmamız." diyen Kul, bu durumun kendisini gururlandırdığını aktardı.

"ÖĞRENCİLERİMİN BİR EKSİKLİK HİSSETTİĞİNİ GÖRMÜYORUM"

Öğrencileriyle çok iyi anlaştığını ve 8 yıldır iletişimde bir sıkıntı yaşamadıklarını belirten Kul, şöyle devam etti: "Öğrencilerimin tepkilerine baktığımda da onların bir eksiklik hissettiğini görmüyorum. Öğrenciler farklı bir yaşam süren, farklı bir ses tonuyla anlatım tarzında kendilerine bir şeyler anlatma çabasında olanları son derce iyi bir şekilde dinliyorlar. Bunu derslere girdiğimde net bir şekilde tecrübe ettim. Öğrenciler kendisinden 24 yaş küçük birine hitap eder gibi hitap etmeyen kendisini önce birey olarak kabullenen bir öğretmeni direk algılıyor. Bu adam beni ciddiye alıyor, bu adam bana bir şeyler katmaya çalışıyor. Kendi ailesinden görmediği değeri hocasından gördüğü zaman ona nasıl anlattığınızın bir önemi kalmıyor. Önce beyniyle duyuyor daha sonra sizin anlattıklarınızı hissediyor."

Kul'un lise öğretmeni, rehber öğretmen Hafize Özoğlu ise öğrencisi Oğuz ile aynı odayı paylaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

"HAYAT O KADAR ENTERESAN Kİ..."

Özoğlu, Oğuz Kul'un her zaman öğrenmeye hevesli, enerji dolu bir öğrenci olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Rehberlik servisine bir gün gelerek, 'Hocam ben mesleğimi seçmek istiyorum bana bu konuda yardımcı olur musunuz ?' dediğinde ondaki bu enerjiyi, isteği ve çalışkanlığı gördüğümde pek çok mesleği önerebileceğimi ve bunu başarılı bir şekilde yürütebileceğini biliyordum.

Hayat o kadar enteresan ki yıllar sonra Oğuz hem de kendi branşımda aynı odada yıllardır birlikte başarılı çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Son derece mutluyum hem öğrencilik hayatındaki anıları hem de bugünkü çalışma ortamındaki birlikteliğimiz son derece mutluluk verici."