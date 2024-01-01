Şerefiye Sarnıcı'nda Bach'tan Itrî'ye müzikli yolculuk İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından düzenlenen 'Derinden Gelen Sesler' konser serisi, 23 Ocak'tan itibaren Night Shift etkinlikleri kapsamında Şerefiye Sarnıcı'nın mistik atmosferinde müzikseverleri Bach'tan Itrî'ye uzanan unutulmaz bir yolculuğa çıkaracak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ Night Shift etkinlikleri kapsamında müzikseverleri büyüleyici deneyimlerle buluşturmaya devam ediyor. Daha önce Yerebatan Sarnıcı'nda gerçekleşen ve sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği 'Derinden Gelen Sesler' serisinin yeni durağı Şerefiye Sarnıcı olacak. Batı ve Doğu medeniyetlerinin temsilcileri olan Bach ve Itrî'yi aynı sahnede buluşturan konser serisinde iki büyük müzik dehasının eserleri bu eşsiz tarihî yapının sütunlarının arasında yankılanacak. İlki 23 Ocak 2024'te gerçekleşecek olan etkinlik ocak, şubat ve mart aylarında müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.

Etkinlikte Bach ve Itrî’nin eserlerinin yanı sıra, sanatçıların yaşamlarına dair aktarılacak detaylarla izleyicilere unutulmaz bir bakış açısı sunulacak. Müziğin sınırları aşan manevi gücü ve farklı medeniyetlerden gelen insanların birbirlerini anlayabilecekleri yegâne dil olduğu gerçeği bir kez daha vurgulanacak.

Ensemble Orient - Occident İstanbul orkestrasının yürütücülüğünde; Hakan Dedeler (Tanbur), Eyüpcan Açıkpazu (Ney), Nurullah Ejder (Kanun), Ayşenur Ayyıldız Haksoy (Soprano), Gülşah Erol (Viyolonsel), Hande Önder (Piyano) ve Serhan Bali’nin (Anlatıcı, Bariton) özel seçkisi, tarihin derinliklerinden gelen sese kulak verecek.

Farklı medeniyetlerin buluştuğu bu atmosferi deneyimlemek isteyenler etkinlik biletlerini Passo üzerinden satın alabilirler.

Bach ve Itrî Hakkında:

Buhurizade Mustafa Itri, 1640-1711 yılları arasında yaşamını sürdürdü. 1685 yılında doğan Johann Sebastian Bach ise 1750 yılında hayata veda etti. Bu iki büyük insan, yirmi beş yıllık süre zarfında iki ayrı medeniyetin kültür kutupları olarak dünyamızı ortaklaşa şereflendirdiler.

Etkilnik Takvim

23 Ocak 2024 Salı

24 Ocak 2024 Çarşamba

20 Şubat 2024 Salı

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