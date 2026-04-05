Serel Yereli düğünün perde arkasını paylaştı
Uzun süredir birlikte olduğu Oğul Avcı ile Londra'da evlenen Serel Yereli, düğünün perde arkasını yayımladı
'Bodrum Masalı' dizisiyle tanınan ve ardından oyunculuğa ara vererek İngiltere'ye yerleşen ve orada müzik eğitimi alan Seren Yerli, uzun süredir aşk yaşadığı Oğul Avcı ile birlikteliğini 2 Nisan'da evlilikte taçlandırmıştı.
Çiftin nikâhı, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sade bir törenle kıyılmıştı.
Serel Yereli'nin düğün için Türkiye'den giden arkadaşları Aleyna Tilki ve Edis de nikahta yer almıştı.
Yereli, nikâhın perde arkasını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
"MÜKEMMEL BİR BAHANEYDİ"
Törende, Oğul Avcı ile birbirlerine "Evet" dedikleri anı yayımlayan Serel Yereli, "Bu, nihayet tüm sevdiklerimi, ailemi ve en yakın arkadaşlarımı bir araya getirip, 21 yaşında taşındığım bu ülkede kutlama yapmak için mükemmel bir bahaneydi" dedi.
"BAZI GELENEKLER DÜŞÜNDÜĞÜMDEN DAHA ANLAMLIYMIŞ"
Yereli, daha sonra sözlerini "Bazı gelenekler gerçekten de düşündüğümden daha köklü ve anlamlıymış. Kendimi hiç böyle göreceğimi düşünmemiştim" ifadeleriyle sonlandırdı.