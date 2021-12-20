"DURUM ÇOK KÖTÜ OLABİLİRDİ"

Bizim stratejimiz alt mide ile üst mide arasını birleştirmekti. Her şey birbirine yapışık durumdaydı ve bulmanın zor olacağını anlayıp, vazgeçtik. Şu an üç tane yeni bağlantısı var, onlar çalışıyor. Olumsuz bir sonucu olsaydı durum gerçekten çok kötü olabilirdi...

Lapaloskopiyle girdik çoğu hastada ikinci lapaloskopi bile yapılmaz ama Seren Hanım'a dört tane laparoskopi yapıldı. İnce bağırsakların ciddi bir bölümü devre dışı bırakılmamalıydı. İnce bağırsakların devre dışı bırakılması bir hastalığı bitirip, 3-4 tane hastalığı başlatır. Seren Hanım'ın 4.3 metre ince bağırsağı devre dışı bırakılmış.