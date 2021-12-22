"MİDEMİ ALMIŞLAR, BU BİR SKANDAL!"

Son sağlık durumu hakkında bilgi veren sunucu, yanlış mide küçültme ameliyatı kurbanı olduğunu açıkladı.

"Aylardır ameliyatı bekliyordum." diyen Serengil, "Çünkü İzmir'deki doktorum mide küçültme ameliyatı videosunu bir türlü vermiyordu. Neden kaçtıklarını anlıyoruz. Bütün organlarım yapışmış. Ameliyatım 6 saat sürecekti ama operasyonu geçiremedim. Çünkü midem yok. Bu, skandal bir durum. Doktorum şunu söyledi: ‘Böyle bir ameliyat 70 kiloda bir insana yapılamaz ve alt midenizi bulamadık.’ Organım yok. 3-5 kilo daha almak zorundayım." açıklamasını yaptı.