Seren Serengil-Yaşar İpek çifti Bodrum'da düğün yaptı

Seren Serengil ve Yaşar İpek, dün akşam Bodrum'da düğün yaptı. Seren Serengil, gecede iki parçadan oluşan gelinlik, Yaşar İpek ise beyaz damatlık giydi. Seren Serengil, hazırlık sürecini ve geceden fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı