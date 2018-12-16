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“Dürüst olmak gerekirse, bilmiyorum. Her gece uyumadan önce ‘Bugünü nasıl atlattım’ diye düşünüyorum. Eminim birçok insan da benim gibi... Nasıl yaptığımı anlayamıyorum. En çok moda markam için çalışıyorum ve annelik görevlerimi yerine getiriyorum.”