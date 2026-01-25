Serenay Sarıkaya'dan Eyfel Kulesi'ne öpücük
Paris'te tatil yapan Serenay Sarıkaya, tatiline dair kesitleri paylaştı. O Fotoğraflardan biri de Eyfel Kulesi'ne attığı öpücükle ilgili oldu
Giriş: 25.01.2026 - 13:42 Güncelleme: 25.01.2026 - 13:42
Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir ile birlikte yeni yılı Fransa'nın başkenti Paris'te karşılamıştı.
Geçtiğimiz haftalarda yurda dönen Serenay Sarıkaya, tatiline ait bir fotoğrafı yeni paylaştı. Sarıkaya, Eyfel Kulesi'ne öpücük attığı bu fotoğrafı paylaştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ