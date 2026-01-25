Habertürk
Habertürk
        Serenay Sarıkaya'dan Eyfel Kulesi'ne öpücük

        Serenay Sarıkaya'dan Eyfel Kulesi'ne öpücük

        Paris'te tatil yapan Serenay Sarıkaya, tatiline dair kesitleri paylaştı. O Fotoğraflardan biri de Eyfel Kulesi'ne attığı öpücükle ilgili oldu

        Giriş: 25.01.2026 - 13:42 Güncelleme: 25.01.2026 - 13:42
        Serenay'dan Eyfel'e öpücük
        Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir ile birlikte yeni yılı Fransa'nın başkenti Paris'te karşılamıştı.

        Geçtiğimiz haftalarda yurda dönen Serenay Sarıkaya, tatiline ait bir fotoğrafı yeni paylaştı. Sarıkaya, Eyfel Kulesi'ne öpücük attığı bu fotoğrafı paylaştı.

        #serenay sarıkaya
        #eyfel kulesi
