"O YORUMLARI KINIYORUM!"

Çıkan haberlerin ardından Sarıkaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ünlü oyuncu, "Merhaba. Bugün hakkımda çıkan ve çok çirkin bir üslup ile yazılan ilişki haberi asılsızdır. Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları ve arkadaşıma yapılan yorumları kınıyorum" ifadelerini kullandı.