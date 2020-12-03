TAFF Pictures,Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer alacağı açıklanan, Bergen'in hayatından kesitlerin yer alacağı 'Bergen' adlı sinema filminin ortak yapımcılığından çekildi.

TAFF Pictures ile filmin diğer yapımcısı Orchestra Content ile yaşanan anlaşmazlığın ardından ortaklık bozuldu. Şimdi merak edilen konu şu; Serenay Sarıkaya, bu durum karşısında yine de filmde rol alacak mı?

Orchestra Content'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Serenay Sarıkaya'nın adının geçmemesi ünlü oyuncunun kadrodan ayrıldığı yönünde düşüncelere neden olsa da bu sorunun cevabı net olarak önümüzdeki günlerde belli olacak.

Bilindiği üzere Serenay Sarıkaya'nın rolü için uzun zaman müzik dersleri aldığı 'Bergen'in çekimleri pandemi nedeniyle iki kez ertelenmişti.