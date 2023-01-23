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Serenay Sarıkaya galada fırtınalar estirdi. Ünlü oyuncunun mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı!

20 Ocak günü Netflix'te izleyiciyle buluşan Şahmaran dizisinde Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile başrolleri paylaşan oyuncu Serenay Sarıkaya'nın gala kombini göz kamaştırdı. Ünlü ismin mücevherlerinin fiyatını duyanların ise dudakları uçukladı.

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  • Serenay Sarıkaya galada fırtınalar estirdi. Ünlü oyuncunun mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı!

    20 Ocak günü dijital platformlardan biri olan Netflix'te yayına giren Şahmaran adlı dizide Şahsu karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, dizinin tanıtım gecesinde göz kamaştırdı. Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile başrolleri paylaşan Sarıkaya'nın kombini dikkat çekerken, mücevherlerinin fiyatı da dudak uçuklattı.
  • Serenay Sarıkaya galada fırtınalar estirdi. Ünlü oyuncunun mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı!

    Şahmaran dizisinin tanıtım gecesinde tercih ettiği kombiniyle sevenlerinden tam not alan Serenay Sarıkaya'nın şıklığının bedeli ise dudak uçuklatan cinsten...
  • Serenay Sarıkaya galada fırtınalar estirdi. Ünlü oyuncunun mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı!

    Serenay Sarıkaya'nın Şahmaran'ın tanıtım gecesinde tercih ettiği transparan kıyafetinin toplam maliyetinin 124 bin TL.
  • Serenay Sarıkaya galada fırtınalar estirdi. Ünlü oyuncunun mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı!

    İşte Serenay Sarıkaya'nın gala kombini ve göz kamaştıran mücevherleri...
  • Serenay Sarıkaya galada fırtınalar estirdi. Ünlü oyuncunun mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı!

    Serenay Sarıkaya'nın elbisesinin 77 bin, ayakkabısının 14 bin ve çantasının 33 bin TL olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.
  • Serenay Sarıkaya galada fırtınalar estirdi. Ünlü oyuncunun mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı!

    Sarıkaya'nın kombini üzerine tercih ettiği mücevherlerinin fiyatı ise 30 milyon TL...
  • Serenay Sarıkaya galada fırtınalar estirdi. Ünlü oyuncunun mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı!
  • Serenay Sarıkaya galada fırtınalar estirdi. Ünlü oyuncunun mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı!
  • Serenay Sarıkaya galada fırtınalar estirdi. Ünlü oyuncunun mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı!
  • Serenay Sarıkaya galada fırtınalar estirdi. Ünlü oyuncunun mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı!
  • Serenay Sarıkaya galada fırtınalar estirdi. Ünlü oyuncunun mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı!
  • Serenay Sarıkaya galada fırtınalar estirdi. Ünlü oyuncunun mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı!
  • Serenay Sarıkaya galada fırtınalar estirdi. Ünlü oyuncunun mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı!
  • Serenay Sarıkaya galada fırtınalar estirdi. Ünlü oyuncunun mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı!
  • Serenay Sarıkaya galada fırtınalar estirdi. Ünlü oyuncunun mücevherlerinin fiyatı dudak uçuklattı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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