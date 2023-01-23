20 Ocak günü dijital platformlardan biri olan Netflix'te yayına giren Şahmaran adlı dizide Şahsu karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, dizinin tanıtım gecesinde göz kamaştırdı. Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile başrolleri paylaşan Sarıkaya'nın kombini dikkat çekerken, mücevherlerinin fiyatı da dudak uçuklattı.