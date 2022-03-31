"BUNLAR İDDİA" DEMİŞTİ

Öte yandan Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz yıl eylül ayında Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Oyuncu, "Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım." açıklamasını yapmıştı.

İTİRAF ETMİŞTİ

Sarıkaya'nın bu sözlerinden aylar sonra Evirgen'den şaşırtan bir itiraf gelmişti. İşletmeci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığını doğrulamıştı.