        Serenay Sarıkaya'nın Paris Moda Haftası tarzı

        Serenay Sarıkaya'nın, Paris Moda Haftası tarzı

        Paris Moda Haftası'na katılan Serenay Sarıkaya, tarzıyla adından söz ettirdi

        Habertürk
        Giriş: 04.03.2026 - 08:55
        Serenay, Paris tarzı
        Geçtiğimiz ay sevgilisi Mert Demir ile tatil yapmak için Tayland'a giden Serenay Sarıkaya, Phuket ve Bangkok'u gezmişti.

        Oradan da Milano Moda Haftası'na giden aşıklar, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye dönmüştü. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, "Güzel bir tatildi, her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.

        Serenay Sarıkaya, şimdi de Paris Moda Haftası için yine yurt dışında. Paris'e giden oyuncu, defileyi izlemeye gitmeden önce hazırlanırken bornozla poz verdi.

        Sarıkaya, defile için yüksek bel deri bir etek ve derin dekolteli beyaz bir gömlek giydi. Sarıkaya, kombinini; sivri uçlu siyah ayakkabılar, büyük siyah gözlük ve inci datayları olan büyük küpelerle tamamladı.

        Spor eğitmeninden 'tayt' zorunluluğu iddiasıyla 500 bin TL'lik tazminat davası

        ANKARA'da spor eğitmeni Ö.Ş. (38), ilçe belediyesine bağlı şirketin spor tesisinde çalışırken sürekli tayt ve şort giymeye zorlandığı, sözlü taciz ve tehdide maruz kaldığını ileri sürerek, 500 bin TL manevi tazminat talebiyle mobbing davası açtı. (DHA)

