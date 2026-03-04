Serenay Sarıkaya'nın, Paris Moda Haftası tarzı

Geçtiğimiz ay sevgilisi Mert Demir ile tatil yapmak için Tayland'a giden Serenay Sarıkaya, Phuket ve Bangkok'u gezmişti.

Oradan da Milano Moda Haftası'na giden aşıklar, geçtiğimiz hafta Türkiye'ye dönmüştü. İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, "Güzel bir tatildi, her şey yolunda" ifadelerini kullanmıştı.

Serenay Sarıkaya, şimdi de Paris Moda Haftası için yine yurt dışında. Paris'e giden oyuncu, defileyi izlemeye gitmeden önce hazırlanırken bornozla poz verdi.

Sarıkaya, defile için yüksek bel deri bir etek ve derin dekolteli beyaz bir gömlek giydi. Sarıkaya, kombinini; sivri uçlu siyah ayakkabılar, büyük siyah gözlük ve inci datayları olan büyük küpelerle tamamladı.