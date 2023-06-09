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Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!

Salı akşamları SHOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan reyting rekortmeni Aile dizisinde Devin karakterini canlandıran başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, tatilinden karelerini sevenlerinin beğenisine sunuyor. Güzel isim bikinili pozları ile beğeni rekorları kırıyor. İşte Serenay Sarıkaya'nın bikinili pozları...

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  • Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!

    SHOW TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler gibi isimlerle birlikte başrolü paylaşan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu.
  • Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!

    Instagram hesabında 9.8 milyon takipçisi olan Serenay Sarıkaya'nın tatil pozlarına sevenlerinden 373 binin üzerinde beğeni ve 2660'ün üzerinde yorum geldi. 
  • Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!

    Aile dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan Serenay Sarıkaya'nın beğeni rekorları kıran pozlarını yakın arkadaşı ve birlikte çalıştığı Burcum Baykut çekti.
  • Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!

    Serenay Sarıkaya'nın "Rock my world" notuyla yayınladığı bikinili pozlarına takipçilerinden: "Bu boy bu endam halis mi?", "Yandı buralar", "İlah mısın silah mı?" gibi yorumlar geldi.
  • Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!

    İşte Serenay Sarıkaya'nın son pozları...
  • Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!
  • Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!
  • Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!
  • Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!
  • Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!
  • Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!
  • Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!
  • Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!
  • Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!
  • Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!
  • Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!
  • Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!
  • Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!
  • Serenay Sarıkaya tatile doymuyor! Güzel ismin bikinili pozları beğeni rekoru kırdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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