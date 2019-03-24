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Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Alice Müzikali'ndeki performansıyla seyirciyi kendisine hayran bırakan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, annesi ve Ezgi Mola ile birlikte önceki akşam Yeniköy’deki bir mekandaydı. Çıkışta Serenay Sarıkaya, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.