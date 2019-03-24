Serenay Sarıkaya: Yorgun düşmüştüm, şimdi iyiyim

Giriş: 24.03.2019 - 14:34 | Güncelleme:  

Alice Müzikali'ndeki performansıyla seyirciyi kendisine hayran bırakan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, annesi ve Ezgi Mola ile birlikte önceki akşam Yeniköy’deki bir mekandaydı. Kız kıza akşam yemeği yiyen ekip, yaklaşık 4 saat mekanda kaldı

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Alice Müzikali'ndeki performansıyla seyirciyi kendisine hayran bırakan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, annesi ve Ezgi Mola ile birlikte önceki akşam Yeniköy’deki bir mekandaydı. Çıkışta Serenay Sarıkaya, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

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    Yoğun geçen Alice Müzikali'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan oyuncu, “Yorgun düşmüştüm. Şimdi iyiyim, iyileştim” dedi.

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  • 36Serenay Sarıkaya: Yorgun düşmüştüm, şimdi iyiyim - Magazin haberleri
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  • 37Serenay Sarıkaya: Yorgun düşmüştüm, şimdi iyiyim - Magazin haberleri
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  • 38Serenay Sarıkaya: Yorgun düşmüştüm, şimdi iyiyim - Magazin haberleri
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  • 39Serenay Sarıkaya: Yorgun düşmüştüm, şimdi iyiyim - Magazin haberleri
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