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Serenay Sarıkaya’dan cesur pozlar! Ünlü güzel görenleri mest etti!

Salı akşamları SHOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan reyting rekortmeni Aile dizisinde Devin karakterini canlandıran başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle sevenlerinden tam not almaya devam ediyor. Ünlü güzelin son pozları iltifat yağmuruna tutuldu.

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  • Serenay Sarıkaya’dan cesur pozlar! Ünlü güzel görenleri mest etti!

    SHOW TV ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler gibi isimlerle birlikte başrolü paylaşan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından cesur pozlarını yayınlamaya devam ediyor.
  • Serenay Sarıkaya’dan cesur pozlar! Ünlü güzel görenleri mest etti!

    Geçtiğimiz hafta gittiği tatilinden bikinili pozlarını yayınlayarak görenleri mest eden başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, şimdi dünyaca ünlü bir marka için objektif karşısına geçti. Sarıkaya'nın cesur pozları magazin gündemine damga vurdu.
  • Serenay Sarıkaya’dan cesur pozlar! Ünlü güzel görenleri mest etti!

    Instagram hesabında 9.8 milyon takipçisi olan Serenay Sarıkaya'nın iddialı pozlarına sevenlerinden 234 binin üzerinde beğeni ve 2200’ün üzerinde yorum geldi.
  • Serenay Sarıkaya’dan cesur pozlar! Ünlü güzel görenleri mest etti!

    Ali Rıza Özdemir'in çektiği Serenay Sarıkaya'nın pozlarına sevenlerinden: "Güzelliğinin zekatını ver", "Olaysın", "Yangın yeri hep buralar sayende" gibi yorumlar geldi.
  • Serenay Sarıkaya’dan cesur pozlar! Ünlü güzel görenleri mest etti!

    İşte Serenay Sarıkaya'nın son pozları...
  • Serenay Sarıkaya’dan cesur pozlar! Ünlü güzel görenleri mest etti!
  • Serenay Sarıkaya’dan cesur pozlar! Ünlü güzel görenleri mest etti!
  • Serenay Sarıkaya’dan cesur pozlar! Ünlü güzel görenleri mest etti!
  • Serenay Sarıkaya’dan cesur pozlar! Ünlü güzel görenleri mest etti!
  • Serenay Sarıkaya’dan cesur pozlar! Ünlü güzel görenleri mest etti!
  • Serenay Sarıkaya’dan cesur pozlar! Ünlü güzel görenleri mest etti!
  • Serenay Sarıkaya’dan cesur pozlar! Ünlü güzel görenleri mest etti!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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