Sergej Jakirovic: Fenerbahçe'ye çalışmıştık

Kayserispor, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe ile 3-3 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Sergej Jakirovic, “Takımımla gurur duyduğumu belirtmek isterim. Bugün çok büyük bir mücadele ortaya koydular. 9 oyuncumuz eksikti. Sarı kart cezalıları, kırmızı kart cezalıları ve sakatlarımız vardı. Hafta içi kenarlarda boşluk bulabileceğimizi görmüştük. Biz de bunu kullanarak 3 gol attık. Bazı kontrataklarda pas hatası yaptık. Son dakikada gol atarak beraberlikle dönüyoruz. Bu maçı kaybetmeyi zaten hak etmemiştik” ifadelerini kullandı.

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Jakirovic sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Öncelikli olarak yakaladığımız kontratak pozisyonlarında Mert ve Osayi’nin arkasına geçebilmek üzerine odaklanmıştık. Bu şekilde kanat oyuncularımızla bire bir yakalayacaktık. Bu pozisyonları pozitif sonuçlandırmamız gerekiyordu. Fenerbahçe’nin orta yapabileceğini ön görmüştük ve çalışmıştık.”

Hedefleri doğrultusunda kazandıkları her puanın önemli olduğuna değinen Jakirovic, “Şampiyonluk yarışıyla ilgilenmiyorum. Bizim başka bir hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda kazandığımız her puan çok önemli” diyerek sözlerini noktaladı.