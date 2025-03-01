Sergej Jakirovic: İlk golden önce faul vardı
Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, 2-0 yenildikleri Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, "İlk golden önce faul vardı" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, karşılaşmayı değerlendirdi.
"İLK GOLDEN ÖNCE FAUL VARDI"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jakirovic, "Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Ayrıca 122. kuruluş yıllarını tebrik ederim. İlk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık, çok fazla pas hatası yaptık. Doğru tercihlerde bulunamadık. İyi bir savunma anlayışımız vardı. İlk yarının sonlarına doğru korner dönüşünde gol yedik. Televizyondan bakınca bu korner dönüşündeki pozisyonda faul olduğunu düşünüyorum. Bu bir hakem kararı, saygı duymamız gerekiyor. Soyunma odasında daha cesur olmamız gerektiğini söyledim. Sahaya çıkınca Beşiktaş'ı daha fazla baskı altına aldık. Pozisyona girdik ama değerlendiremedik ve mağlup olduk." diye konuştu.
"MANTALİTE DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİK"
Jakirovic, Kayseri'de bir mantalite değişikliği yaptıklarını söyleyerek, "Bundan önce çalıştığımız kulüplerde iyi işler yaptık. Buraya geldiğimizde bir mantalite değişikliğine gittik. Bundan önceki dönemde bu konuda sıkıntılar yaşanmıştı. Oyuncularla nasıl oynamak istediğimizle ilgili toplantılar yaptık. 5 maça bakınca oyuncu grubunun buna iyi bir karşılık verdiğini düşünüyorum. Bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.