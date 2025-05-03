Sergej Jakirovic: Kalemizi iyi savunduk

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, karşılaşmayı değerlendirdi.

"HAKİKATEN ÇOK ZOR BİR MAÇTI" Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, karşılaşmanın zor geçtiğini belirterek, “Bugünkü maç hakikaten çok zor bir maçtı. Özellikle ilk yarıda iyi değildik diyebilirim. Toplu ve topsuz oyunda yeterince iyi değildik ve sonrasında kendi kalemize attığımız golle ilk yarı böyle bitti” dedi.

"KALEMİZİ İYİ SAVUNDUK" İkinci yarıda sistem değişikliğine gittiklerini vurgulayan Jakirovic, “Bunun akabinde de ikinci yarının başında Ramazan Civelek ile çok güzel bir gol attık. Bundan sonraki süreçte Alanyaspor’un üstümüze geleceğini biliyorduk. Onlar da baskı kurmaya çalıştılar ama biz kalemizi iyi savunduk diye söyleyebilirim” ifadelerini kullandı. REKLAM Geçiş hücumlarında Cardoso ile önemli fırsatlar yakaladıklarını belirten Jakirovic, “Toplayken biraz daha sakin kalabilirdik. Cardoso’nun yakaladığı pozisyonlardan birisinde kaleci çok iyi çıkardı. İkincisinde de kaleye giden topu savunma oyuncusu kurtardı. Sonuçta buradan bugün beraberlikle ayrılıyoruz ve bu aldığımız 1 puanla tatmin olmamız gerekiyor diye düşünüyorum” diye konuştu.

JOAO PEREIRA: SADECE EKSİK OLAN GOLDÜ Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise mücadeleye iyi başladıklarını söyleyerek, “Yine iyi başladığımız bir maç oldu diyebilirim. Aynı şekilde Samsunspor ve Trabzonspor’a karşı da maça iyi başlamıştık. Burada da iyi başladık ve sonuç olarak oyunumuzun karşılığında golü bulduk” dedi. İlk yarının sonunda farkı artırabilecek pozisyonlar yakaladıklarını aktaran Pereira, “İlk yarının bitimine doğru ikinci golü bulup devreye 2-0 girebilirdik. O zamana kadar iyi oynadığımızı düşünüyorum” açıklamasında bulundu. İkinci yarıda yedikleri gole dikkat çeken Pereira, “Daha sonra ikinci yarıda Kayserisporlu oyuncunun ceza sahasından çok iyi bir şutu vardı, yapılacak çok bir şey olmuyor maalesef ve orada golü buldular” ifadelerini kullandı.