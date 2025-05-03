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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Sergej Jakirovic: Kalemizi iyi savunduk - Bellona Kayserispor Haberleri

        Sergej Jakirovic: Kalemizi iyi savunduk

        Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, 1-1 berabere kaldıkları Alanyaspor maçının ardından konuştu. Savunmada başarılı bir performans sergilediklerini belirten Jakirovic, "kalemizi iyi savunduk. Aldığımız 1 puanla tatmin olmamız gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 19:41 Güncelleme: 03.05.2025 - 19:46
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        "Kalemizi iyi savunduk"
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Kayserispor'un teknik direktörü Sergej Jakirovic, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "HAKİKATEN ÇOK ZOR BİR MAÇTI"

        Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, karşılaşmanın zor geçtiğini belirterek, “Bugünkü maç hakikaten çok zor bir maçtı. Özellikle ilk yarıda iyi değildik diyebilirim. Toplu ve topsuz oyunda yeterince iyi değildik ve sonrasında kendi kalemize attığımız golle ilk yarı böyle bitti” dedi.

        "KALEMİZİ İYİ SAVUNDUK"

        İkinci yarıda sistem değişikliğine gittiklerini vurgulayan Jakirovic, “Bunun akabinde de ikinci yarının başında Ramazan Civelek ile çok güzel bir gol attık. Bundan sonraki süreçte Alanyaspor’un üstümüze geleceğini biliyorduk. Onlar da baskı kurmaya çalıştılar ama biz kalemizi iyi savunduk diye söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

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        Geçiş hücumlarında Cardoso ile önemli fırsatlar yakaladıklarını belirten Jakirovic, “Toplayken biraz daha sakin kalabilirdik. Cardoso’nun yakaladığı pozisyonlardan birisinde kaleci çok iyi çıkardı. İkincisinde de kaleye giden topu savunma oyuncusu kurtardı. Sonuçta buradan bugün beraberlikle ayrılıyoruz ve bu aldığımız 1 puanla tatmin olmamız gerekiyor diye düşünüyorum” diye konuştu.

        JOAO PEREIRA: SADECE EKSİK OLAN GOLDÜ

        Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ise mücadeleye iyi başladıklarını söyleyerek, “Yine iyi başladığımız bir maç oldu diyebilirim. Aynı şekilde Samsunspor ve Trabzonspor’a karşı da maça iyi başlamıştık. Burada da iyi başladık ve sonuç olarak oyunumuzun karşılığında golü bulduk” dedi.

        İlk yarının sonunda farkı artırabilecek pozisyonlar yakaladıklarını aktaran Pereira, “İlk yarının bitimine doğru ikinci golü bulup devreye 2-0 girebilirdik. O zamana kadar iyi oynadığımızı düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

        İkinci yarıda yedikleri gole dikkat çeken Pereira, “Daha sonra ikinci yarıda Kayserisporlu oyuncunun ceza sahasından çok iyi bir şutu vardı, yapılacak çok bir şey olmuyor maalesef ve orada golü buldular” ifadelerini kullandı.

        "KAYSERİSPOR GENELDE DEFANS YAPTI"

        Maçın genelinde birçok pozisyona girdiklerini ve oyunu domine ettiklerini vurgulayan Pereira, “Galibiyet için daha sonra birçok pozisyona girdik. Cordova’nın bir pozisyonu var, Lima’nın bir kafa vuruşu var, çok tehlikeli olan pozisyonlardan. Kayseri genelde defans yaptı. Biz üç puan için oynadık ama alamadık. Şu anda puan olarak üzerindeyiz. Evet, içeride iki puan kaybettik. Bundan sonraki deplasmanda üç puanı almak için oynayacağız” dedi.

        Takımının performansına dikkat çeken Pereira, “Oyuncularım gitgide daha iyiye gidiyorlar. Daha iyi bir oyun ortaya koymaya başladık. Bugün maçın neredeyse tamamında maçı biz domine ettik. Sadece bugün eksik olan goldü bizim açımızdan” ifadelerini kullandı.

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