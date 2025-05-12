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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bellona Kayserispor Sergej Jakirovic: Ligde kalma adına çok önemli adım attık - Bellona Kayserispor Haberleri

        Sergej Jakirovic: Ligde kalma adına çok önemli adım attık

        Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Ana hedefimiz olan ligde kalma adına çok önemli bir adım attık" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 23:46 Güncelleme: 12.05.2025 - 23:46
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        "Ligde kalma adına çok önemli adım attık"
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        Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bugün çok iyi bir oyun ortaya koydular. Sahada çok iyi mücadele ettiler ve çok önemli bir 3 puanı bugün hanemize kazandırdık. Maç boyunca iyi oynadığımızı söyleyebilirim ama özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Daha fazla gol pozisyonuna girdik. Ana hedefimiz olan ligde kalma adına çok önemli bir adım attık. Dolayısıyla bugün galibiyetten dolayı tatmin oldum" diye konuştu.

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