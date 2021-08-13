Sergen Yalçın açıkladı:

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 3-0 kazandıkları Rizespor maçının ardından önemli açıklamalar yaptı. Maçı değerlendiren Yalçın "Oyundan ziyade skoru almak bizim için daha önemliydi. İlk üç maçı, hazırlık sürecinin devamı gibi görüyoruz. Çok da hazır olduğumuz söylenemez. Hazırlanıyoruz.Kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Oyuncular değişse de oyun anlayışımızın değişmesini istemiyoruz. Fizik ve güç olarak çok hazır durumda değiliz, yaklaşık 1 aylık süreç sonunda hazır olacağız diye düşünüyorum" dedi.

Transfere de değinen ve bonservisi Chelsea'de olan Michy Batshuayi'yle ilgili konuşan başarılı çalıştırıcı "Batshuayi, bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta herhalde burada olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerden Alex Teixeira'nın durumunu da değerlendiren Yalçın "Teixeira'yı tahmin ediyorum ki önümüzdeki hafta kadroya alırız. Belki 20 dakika oynatırız, öteki maçta daha fazla oynatırız. İyi bir hazırlık dönemi geçirip oynatmak istiyoruz" dedi.

Yalçın'ın diğer açıklamalarıysa şöyle:

"1-2 oyuncu daha takıma katmayı düşünüyoruz. Stoper bölgesine ve merkez orta sahaya, şartlar ve ekonomi uygun olursa katmayı düşünüyoruz. Yabancı oyuncu almak kolay değil, rakamlar yüksek oluyor bazen, verdiğimiz rakamlar da küçümsenecek rakamlar değil."

"Mert Günok çok değerli bir kaleci. Türk olması da önemli. Yabancı olsa almazdık. Ersin veya Mert kalede kimin olacağı fark etmez. Bizde herkes oynayabilir"