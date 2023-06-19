NEFTÇİ'NİN 9 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Sergen Yalçın'ın yeni takımı Neftçi Bakü, elde ettiği 9 şampiyonlukla Azerbaycan'ın en başarılı ekiplerinden biri. Son 2 yıl şampiyonluğu Karabağ'a kaptıran Neftçi, en çok şampiyon olan takım unvanını da böylece yitirmiş oldu.