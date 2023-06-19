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Sergen Yalçın, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü kulübü ile anlaşmaya vardı

Teknik direktörlük görevi için ismi Fenerbahçe ile de anılan Sergen Yalçın, sürpriz bir kararla Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yle anlaşma sağladı. Azerbaycan basını, resmi açıklamanın 2 gün içinde yapılacağını duyurdu.

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  • Sergen Yalçın, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü kulübü ile anlaşmaya vardı

    Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni durağı Azerbaycan oluyor...
  • Sergen Yalçın, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü kulübü ile anlaşmaya vardı

    51 yaşındaki teknik adamın, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Neftçi Bakü ile anlaştığı iddia edildi. 
  • Sergen Yalçın, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü kulübü ile anlaşmaya vardı

    Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sports TV'den Elçin Cafarov'un haberine göre; resmi açıklamanın 2 gün içerisinde yapılması bekleniyor.
  • Sergen Yalçın, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü kulübü ile anlaşmaya vardı

    Sergen Yalçın'ın ismi, Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası Fenerbahçe ile de anılıyordu. 
  • Sergen Yalçın, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü kulübü ile anlaşmaya vardı

    SERGEN YALÇIN'A ÖZEL TANITIM

    Azerbaycan ekibinde Romanyalı teknik direktör Laurentiu Reghecampf ile yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın'ın tanıtımı görkemli bir şekilde yapılacak.
  • Sergen Yalçın, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü kulübü ile anlaşmaya vardı

    NEFTÇİ'NİN 9 ŞAMPİYONLUĞU VAR

    Sergen Yalçın'ın yeni takımı Neftçi Bakü, elde ettiği 9 şampiyonlukla Azerbaycan'ın en başarılı ekiplerinden biri. Son 2 yıl şampiyonluğu Karabağ'a kaptıran Neftçi, en çok şampiyon olan takım unvanını da böylece yitirmiş oldu.
  • Sergen Yalçın, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü kulübü ile anlaşmaya vardı

    2020-2021 TESADÜFÜ!

    Neftçi Bakü, Azerbaycan'daki lig şampiyonluğunu 2020-2021 sezonunda elde etti. Hatırlanacağı üzere Sergen Yalçın da Beşiktaş'la aynı sezon şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Yalçın, 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlılarla Türkiye Kupası'nın da kaldırmıştı. Öte yandan Neftçi Bakü'nün renklerinin de tıpkı Beşiktaş gibi siyah-beyaz olması ilginç bir tesadüf olarak dikkat çekiyor. 

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