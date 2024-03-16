Sergen Yalçın: Daha güzel ağırlanmak isterdim

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Bitexen Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, şansın kendilerinden yana olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "İlk yarı tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir ilk yarıydı. Çok iyi oynadık, geçişleri çok iyi yaptık, merkezi çok iyi kullandık. İlk attığımız gol ders sayılabilecek bir goldü. Penaltı pozisyonunu görmedim. Başlangıçta yediğimiz şok gol beklemediğimiz bir zaman diliminde geldi. Tüm takımı demoralize etti. İkinci yarı rakip bizden daha iyi oynadı. Pozisyonlar buldu, goller bulabilirdi. Bunlar olabiliyor futbolda. Bugün şans bizden yanaydı. Kısıtlı bir kadroyla iyi mücadele ediyoruz. Aylardır aynı oyuncularla oynuyoruz. Bugün Antalyaspor camiası olarak sıralamadaki yerimizi koruduk. Şartlar mümkün olursa sezonu ilk 10'da bitirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kısıtlı bir kadrolarının olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Transfer döneminde transferi açamadık. En iyi oyuncumuz gitti. Ülkenin hassas noktalarına dokundu, biz de göndermek zorunda kaldık. İhtiyacımız olan oyuncularımız vardı. Ekonomik olarak takımı zor duruma sokmak istemiyorum. Bana 'elimizdeki kadroyla ligde kalır mıyız' dediler, ben de kalırız dedim. 50 puan bandında ligi bitirmek istiyoruz. Ben de hamle yapalım, takımda rekabet olsun istiyorum ama işimiz, elimizdeki kadroyla en iyisini yapmak. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Anadolu takımları maddi olarak zor durumda. Gelirlerin yukarı çıkması lazım. Bu durum Türk futbolunun iyi yerlere gelmesini engeller. Anadolu takımlarının televizyon gelirlerinin yukarıda olması gerekiyor, yoksa kadro kurmak dövizden dolayı çok zor."

"DAHA GÜZEL KARŞILANMAK İSTERDİM"

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı taraftarların kendisi ile ilgili tutumuna yönelik bir soruyu, "Daha güzel ağırlanmak isterdim. Biz burada İnönü Stadı'nda şampiyonluklar, kupalar kazandık. Tüpraş Stadı'nda en zor sezonda, pandemi sezonunda şampiyonluk kazandık. Futbol böyle bir iş, bugün varsın yarın yoksun." şeklinde yanıtladı.