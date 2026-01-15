Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın'dan kupa rotasyonu! - Beşiktaş Haberleri

        Sergen Yalçın'dan kupa rotasyonu!

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupada oynanan son karşılaşmaya göre 6 değişiklik yaptı.

        Giriş: 15.01.2026 - 20:51 Güncelleme: 15.01.2026 - 20:51
        Sergen Yalçın'dan kupa rotasyonu!
        Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmada siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'iyle sahada yer aldı.

        Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Ahmet Sami Bircan ve Ali Pağda şans bekledi.

        Teknik direktör Sergen Yalçın, kupanın ilk haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan ve 2-1 kazanılan derbiye göre 6 değişikliğe gitti.

        Tecrübeli teknik adam, savunmada Gökhan Sazdağı ve Emirhan Topçu'yu kulübeye çekerken yerine Taylan Bulut ve Felix Uduokhai'ye şans verdi. Takımdan ayrılan David Jurasek'in yerine ise Rıdvan Yılmaz forma giydi.

        Orta sahanın merkezinde Salih Uçan ve Orkun Kökçü'yü yedek soyunduran Sergen Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz'ı sahaya sürdü. 53 yaşındaki teknik adam, hücumda ise Devrim Şahin'in yerine Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen El Bilal Toure'yi ilk 11'de görevlendirdi.

        RASHICA'YA PLAKET VERİLDİ

        Beşiktaş formasıyla 100. maçını geride bırakan Milot Rashica'ya karşılaşmadan önce plaket takdim edildi.

        Siyah-beyazlı formayı Fenerbahçe derbisinde 100. kez sırtına geçiren Kosovalı futbolcu, bu süreçte 12 gol kaydetti.

        Rashica, daha önce de Werder Bremen ve Vitesse formalarıyla 100'er maça çıkmıştı.

        UDUOKHAI, 103 GÜN SONRA FORMA GİYDİ

        Beşiktaş'ın Alman stoperi Felix Uduokhai, yaklaşık 3,5 ay sonra forma giydi.

        Türkiye Kupası'nda oynanan Ankara Keçiörengücü mücadelesine ilk 11'de başlayan Uduokhai, 103 gün sonra siyah-beyazlı formaya kavuştu.

        28 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak ligde 4 Ekim tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde forma giymişti.

        ÖZDENAK VE ELMASTAŞOĞLU İÇİN SAYGI DURUŞU

        Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü müsabakası öncesinde Gökmen Özdenak ve Ayfer Elmastaşoğlu için saygı duruşunda bulunuldu.

        Kupa mücadelesinin öncesinde Galatasaray'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Gökmen Özdenak ile İzmir temsilcisi Altay ve A Milli Takımı'nın eski futbolcusu Ayfer Elmastaşoğlu için saygı duruşu yapıldı.

        TARAFTAR, MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

        Beşiktaş ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanan kupa karşılaşmasına siyah-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi.

        Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada tribünlerdeki büyük boşluklar dikkati çekti.

