Sergen Yalçın'dan sağlık durumu için açıklama!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, operasyon geçirmesinin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Giriş: 18.11.2025 - 20:36 Güncelleme: 18.11.2025 - 20:36
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Sergen Yalçın, pazartesi günü operasyon geçirmesinin ardından salı günü takımın başında antrenmanda yer almıştı.
Sergen Yalçın'ın açıklaması şu şekilde:
"Geçirmiş olduğum operasyonun ardından arayarak ve mesaj göndererek yanımda olduğunuz için teşekkür ederim. Sağlık durumum gayet iyi. Hepinize sevgiler."
