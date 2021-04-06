Milli ara dönüşünde konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak 8 hafta sonra kaybeden lider Beşiktaş'ta hücumdaki kısırlık dikkat çekti. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; sakatlığı bulunan Aboubakar ve cezalı Ghezzal'in yokluğunda yerlerine oynayan isimler bekleneni veremezken kenardan gelenler de sezon genelinde olduğu gibi katkı sağlamadı.

N'KOUDOU BAL YAPMIYOR

Beşiktaş'ta Ghezzal'in yokluğunda 5 hafta sonra 11'de şans bulan Kevin N'Koudou, Kasımpaşa karşısında etkili olamadı. Lacivert-beyazlıların sağ kanadında pozisyon üretmekte zorlanan Fransız futbolcu, son golünü 19. haftadaki Galatasaray maçında kaydetmişti. N'Koudou ligde 23 maçta 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

GÖKHAN TÖRE KATKI VEREMEDİ

Beşiktaş'ta bu sezon büyük umutlarla transfer edilen Gökhan Töre de Kasımpaşa maçında ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Töre, 33 dakikalık bölümde fark yaratamazken sezon genelinde de sakatlıklarla boğuştu ve beklenen katkıyı sağlayamadı. Ligdeki 14 maçı sakatlıklardan dolayı kaçıran tecrübeli futbolcu, 1 kez ilk 11 başladı ve sadece 1 gol, 1 asist üretebildi.

OĞUZHAN ÖZYAKUP KAYIP

Beşiktaş'ta oyuna sonradan giren isimlerden olan Oğuzhan Özyakup da Kasımpaşa maçında varlık gösteremedi. Ozzie, geçmiş dönemlerini aratmaya bu sezon da devam ederken ligde sadece 5 maça ilk 11'de başladı. 11 maçta ise kulübede kalanÖzyakup, toplamda 2 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

CENK TOSUN ŞANSSIZLIKLARDAN KURTULAMADI

Beşiktaş'a devre arasında transfer olan eski golcüsü Cenk Tosun da sakatlık ve koronavirüsten dolayı bir türlü istikrarlı şekilde formayı giyemedi. Transfer olduğunda karantina süreci ve idman eksiği nedeniyle ilk 2 lig maçını kaçıran Cenk, sonrasında ise Gençlerbirliği deplasmanında oyuna sonradan girerek 2 gol kaydetmişti. Bu mücadelenin ardından sakatlanan Tosun Paşa, 4 maçı kaçırırken Fenerbahçe maçında ise kulübede yer aldı.

SON OLARAK KORONAVİRÜS

Cenk Tosun, A Milli Takım kampında Letonya maçı öncesinde takım arkadaşı Dorukhan Toköz'le birlikte koronavirüse yakalandı. Cenk, böylece kendisine çok ihtiyaç olan Kasımpaşa maçında da forma giyemedi. Milli yıldızın Alanyaspor maçı öncesindeki durumu bugün yapılacak testle belli olacak.