Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Sergen Yalçın, Kuruçeşme'deki bir mekânda objektiflere yansıdı. Mekândan bir kadın ile çıkmak için valeden otomobilini isteyen Yalçın, basın mensuplarını fark edince içeri girdi.