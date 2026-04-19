Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sergen Yalçın: Mağlubiyetle ayrıldığımız için üzgünüz!

        Sergen Yalçın: Mağlubiyetle ayrıldığımız için üzgünüz!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Samsunspor maçından mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 20:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mağlubiyetle ayrıldığımız için üzgünüz!"

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş deplasmanda oynadığı Samsunspor'a 2-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İkinci yarı başlangıçta 25 dakikalık bölümde rakip üzerimize geldi. İyi baskı yaptılar ve çok güzel iki de jeneriklik gol attılar. Onun neticesinde doğal olarak oyuncularımızın psikolojisi bozuldu. Neticesinde beklenmedik bir skorla mağlubiyette buradan ayrıldığımız için üzgünüz. Bireysel performanslar ve takım performanslarını değerlendireceğiz. Özellikle ikinci yarıda takım performansı beklediğimiz çok altındaydı, onu söyleyebilirim. Samsunspor, ikinci yarıda daha kontrollü ve daha agresiftiler. Kazanmak adına birçok şeyi yaptılar. Doğruları daha çok yaptılar. Rakip bize göre daha iyiydi ve kazandılar haklı olarak. Onları da tebrik etmek lazım" diye konuştu.

        Takımın durumunu da değerlendiren Yalçın, "Samsun deplasmanı da kolay bir deplasman değil. Güçlü bir takım Samsunspor. Bence iyi de bir kadroları var. İkinci yarı onların o temaslı oyununa cevap veremedik. Aslında büyük problem buydu. İkili mücadelelerde temaslı oyunda rakibin çok gerisinde kaldık. Bazı şeyleri saha içerisinde yapamayınca, rakibe cevap veremeyince doğal olarak rakip oyunu lehine çeviriyor ve kazanıyor. Biraz öyle bir ikinci yarı oynadık. Üzgünüz kaybettiğimiz için ama içimizde değerlendirip neler hataydı, neler yanlıştı, neler düzeltmemiz lazım üzerine çalışacağız. Çalışmamız gerekiyor çünkü hafta içi de çok ciddi bir kupa maçı oynayacağız. Sezonun belki de bizim için en önemli maçı. Ama hataları bundan sonra telafi edeceğiz" şeklinde konuştu.

