"MİLYAR DOLARIN OLSA BUNU YAŞAYAMAZSIN"

"Ben imza attım. Bana imza töreni var dediler. Kim gelecek stada bizim imza törenine? Ertesi gün kuyruk vardı. Biz şok olduk. İnanamadım. Ben taraftarın beni bu kadar sevdiğini bilsem, 10 sene gelirdim antrenörlüğe başlardım dedim. En çok mutlu eden tarafı, taraftar gel dedi, geldik ve biz karşılığını verdik. Göztepe maçındaki uzatma 5 dakika, bize 50 sene gibi geldi. Maç 4.58 gibi bitti. O kadar saniye saydık. Biz inanamadık zaten. Bizim için o kadar büyük bir şey ki o dan. Böyle bir duyguyu bir daha ne zaman yaşayacaksın. Milyar doların olsa bu duyguları yaşayamazsın. Biz bu duyguları yaşadık. Kaç kişi yaşayabilir bu duyguları. Bu kadar sıkıntının içinde, bu kadar imkansızlığa rağmen biz şampiyon olduk, konu kapandı. Bunu kimse değiştiremez. Bütün kupaları aldık."