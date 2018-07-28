Sergio Marchionne’nin ani ölümü otomotiv dünyasını şok etti. Ardından ölüm nedeniyle ilgili somut bir açıklama yapılmadı. Ancak sigara tiryakisi ünlü CEO’yu yakından tanıyan herkes ‘baca gibi tüttüğünü’ biliyordu. Ölümünün ardından konuşan 10 hayat arkadaşı Manuela Battezzoto’nun babası, Marchionne’nin bir yılı aşkın bir süredir hasta olduğunu, ancak bunu ciddiye almayıp yoğun iş ve seyahat programına ara vermediğini söyledi. Peki, akciğer kanseri olduğu söylenen CEO’nun son bir yılında çekilen fotoğrafların bir kısmında bir elinin sürekli omzunda görülmesi de vücudunun hastalığı ile ilgili alarm verdiğini mi gösteriyordu.Sürekli masa başında çalışan ya da günlerinin çoğunu uçak koltuğunda seyahat ederek geçiren Sergio Marchionne gibi kişilerde sırt ve omuz ağrısının görülmesi sıkça görülen bir durum. Ancak akciğer kanserinin yayılması durumunda sırt ağrısı, omuz ağrısı, kürek kemiği ağrısı, kol, bacak ağrısı ya da beyne sıçramışsa şiddetli baş ağrısı önemli belirtiler de görülebiliyor. Nitekim göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya’da akciğer kanserinin ileri safhalarında bu belirtilere sıkça rastlandığını teyit etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Bu Konu İle İlgili Haberler

Marchionne’nin ölümünün ardından İtalyan gazetesi Corriere della Ser’ya konuşan CEO’nun 10 yıllık hayat arkadaşı Manuela Battezzoto’nun babası ünlü CEO’nun bir yılı aşkın bir süredir belirgin bir şekilde hasta olduğunu ama nedense bunu hiç önemsemediğini anlattı. Zaman içinde bu konudaki olumsuz duyguları arttığı halde iş ve seyahat programını ara vermeden sürdürdüğünü ifade etti.