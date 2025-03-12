Serhan Asker için yakalama kararı
Halk TV programcısı ve sorumlu müdürü Serhan Asker için yakalama kararı çıkarıldı
Giriş: 12.03.2025 - 13:47 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:47
Halk TV programcısı ve sorumlu müdürü Serhan Asker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkında yakalama kararı çıkarıldığını söyledi.
Asker, şunları kaydetti: "Hakkımda yakalama kararı çıkarılmış. Avukatım sabah arayarak 'bugün hakkında yakalama kararı çıkarılmış' dedi. Avukatımla birlikte Ankara Adliyesi'ne geldim."
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