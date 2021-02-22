Serhat Akın: "Yarın çok geç, bugün Daum"

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Serhat Akın, Göztepe maçının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Akın şunları yazdı:

"Galatasaray maçından sonra belki yarın geç olabilir dedim! Biz inanıyoruz hocamıza dendi, ben yine diyorum yarın çok geç bugün Daum.

Bence gördüğüm en anlamsız oyuncu değişiklikleri ya da ben anlamıyorum futboldan. Bir de her çıkan oyuncu trip atıyor bir şeyler söylüyor bence içeride çok ciddi sorunlar var.

Futbolu bıraktıktan sonra taraftar olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu bugün çok daha iyi anlıyorum."