San Marino’da dün düzenlenen basın toplantısında yapılan resmi açıklamayla birlikte San Marinolular Serhat’a büyük ilgi gösterdi.



San Marino televizyonu RTV’nin Genel Müdürü Carlo Romeo, 10. kez katılacakları Eurovision Şarkı Yarışması için, uluslararası başarılarını yakından takip ettikleri ve daha önce San Marino’yu temsil ettiği, ‘’I Didn’t Know’’ şarkısıyla, Amerikan resmi Billboard dans listelerinde, 25 numaraya kadar yükselen Serhat’a, bir kez daha teklif götürdüklerini açıklayarak, "Teklifimizi kabul ettiği için çok mutluyuz, birlikte büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" dedi.