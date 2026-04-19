Serik Spor 2. Lig'e düştü
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Manisa FK, evinde Serik Spor'u 1-0 mağlup etti. 2. yarıda Lois Diony'nin penaltıdan attığı gole engel olamayan ve haftayı 36 puanla 17. sırada tamamlayan Serik Spor, 16. sıradaki Boluspor'un Adana Demirspor'u 6-0 yenerek puanını 45'e çıkarmasıyla beraber ligin bitimine iki hafta kala küme düştü. Manisa FK ise puanını 52'ye yükseltti.
Giriş: 19 Nisan 2026 - 18:06
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Manisa FK ile Serik Belediyespor karşı karşıya geldi. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Ege temsilcisine galibiyeti getiren golü 64. dakikada penaltıdan Lois Diony attı.
İŞTE 1. LİG'DE KÜME DÜŞEN 4. TAKIM
Bu sonuçla beraber haftayı 36 puanla 17. sırada bitiren Serik Spor, bir üst sıradaki Boluspor'un puanını 45'e çıkarması sonucunda ligin bitimine iki hafta kala küme düşmesi kesinleşen 4. takım oldu.
Geçtiğimiz haftalarda Adana Demirspor, Hatayspor ve Sakaryaspor'un da küme düşmesi kesinleşmişti.
Üst üste 3. galibiyetini alan Manisa FK ise puanını 52'ye çıkardı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Manisa FK, Keçiörengücü'ne konuk olacak. Serik Belediyespor, Hatayspor'u ağırlayacak.
