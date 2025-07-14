15 yaşındaki Ahmet, serinlemek için girdiği Fırat Nehri’nde boğuldu
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 15 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Durmuş, serinlemek için girdiği Fırat Nehri'nde boğuldu
Gaziantep'in Nizip ilçesinde dün meydana gelen olayda, Fırat Nehri kıyısında piknik yapan Suriye uyruklu Ahmet Durmuş (15), beraberinde 4 arkadaşı ile birlikte serinlemek için nehre girdi.
Bir süre sonra çırpınmaya başlayan Ahmet Durmuş, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Arkadaşlarının yardımı ile Durmuş sudan çıkarıldı.
İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ahmet Durmuş'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.