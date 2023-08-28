Serinlemek isteyen turistlerin adresi: Gezende Kanyonu
Mersin'de bulunan Gezende Kanyonu, turkuaz renkli temiz ve serin suyuyla yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor
Mersin'in Gülnar ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Gezende mahallesi Ermenek Çayı üzerindeki Gezende Barajı ve Yerköprü Şelalesi'nin arasında bulunan Gezende Kanyonu, turkuaz renkli suyu ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
Özellikle Rus turistlerin bölgeye çeken kanyona, Mersin'den kalkan turlar düzenleniyor.
Turistler, tırmanış ve yürüyüşün ardından turkuaz renkli göletlerde temiz ve serin sulara girerek serinliyorlar.
İşte drone ile görüntülenen Gezende Kanyonu'ndan görüntüler...