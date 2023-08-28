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        Haberler Yaşam Serinlemek isteyen turistlerin adresi: Gezende Kanyonu

        Serinlemek isteyen turistlerin adresi: Gezende Kanyonu

        Mersin'de bulunan Gezende Kanyonu, turkuaz renkli temiz ve serin suyuyla yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:35 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:36
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        Mersin'in Gülnar ilçe merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Gezende mahallesi Ermenek Çayı üzerindeki Gezende Barajı ve Yerköprü Şelalesi'nin arasında bulunan Gezende Kanyonu, turkuaz renkli suyu ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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        Özellikle Rus turistlerin bölgeye çeken kanyona, Mersin'den kalkan turlar düzenleniyor.

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        Turistler, tırmanış ve yürüyüşün ardından turkuaz renkli göletlerde temiz ve serin sulara girerek serinliyorlar.

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        İşte drone ile görüntülenen Gezende Kanyonu'ndan görüntüler...

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        #Gezende Kanyonu
        #Mersin
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